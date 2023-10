'Les Misérables' : ne ratez pas la diffusion inédite sur Tipik du film de Ladj Ly

À travers Les Misérables, Ladj Jy dénonce un système complexe et les violences policières qui en découlent en France : "Le Maire" a un côté éducateur et en même temps un peu crapuleux, les flics pareils, ils sont tour à tour sympas, dégueulasses, humains… On navigue dans un monde tellement complexe que c’est difficile de porter des jugements brefs et définitifs" nuance Ladj Jy toujours sur AlloCiné avant de poursuivre : "La responsabilité première incombe aux politiques. Depuis trente ou quarante ans, ils ont laissé pourrir la situation, ils nous ont baratinés avec des dizaines de paroles et de plans – plan banlieue, plan politique de la ville, plan ceci, plan cela, […] Malgré tout, on a appris à vivre ensemble dans ces quartiers où coexistent trente nationalités différentes."

