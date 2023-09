"Les Misérables", l’essence du roman de Victor Hugo résumé dans un très beau spectacle de Théâtre d’objet

Caroline Veyt nous parle des Misérables par la Compagnie Les Karyatides de Marie Delhaye et Karine Birgé, ce samedi 9 septembre à 18h au Théâtre Marni à Bruxelles. Les Misérables seront rejoués le vendredi 22 septembre dans le cadre du festival Découvrez-vous, à Bois de Villers.

Redécouvrir un chef-d’œuvre de la littérature

Les grands classiques de la littérature, on les connaît souvent de nom, on sait plus ou moins situer l’histoire et les personnages principaux, mais on les a rarement eus entre les mains. Sauf quand on a eu la chance d’être obligés de les lire, parce que c’est souvent à ce moment-là – grâce à un professeur de préférence passionné – qu’on comprend à quel point ces ouvrages sont fascinants, bien écrits et que… S’ils ont traversé les siècles, c’est parce qu’ils étaient précisément des chefs-d’œuvre.

Si on connaît ces classiques sans les avoir parcourus, c’est parce que de nombreuses adaptations nous en donnent un large aperçu : théâtre, films, séries, dessins animés, bande dessinée… Ils ont trouvé mille façons de parvenir jusqu’à nous.

Et c’est au théâtre que Caroline Veyt vous emmène, avec Jean Valjean, Cosette, Fantine, les Thénardier… Vous aurez reconnu les personnages principaux des Misérables de Victor Hugo. Des personnages que nous pouvons retrouver au Marni, à Bruxelles, dans une adaptation théâtre, proposée par la Compagnie Les Karyatides. Un spectacle largement salué par le public et les critiques au moment de sa création, en 2015, avec notamment le Prix de la Critique 2015 – Catégorie Jeune Public, le Prix du Public au Festival Off d’Avignon 2015 – Catégorie Marionnettes – objet, le Prix de la ministre de la Culture et Coup de foudre de la Presse aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2015.

On a pu lire entre autres dans Télérama que c’était "un joyau à ne pas rater" ; dans Zibeline que c’était "du talent sculpté à l’état brut" ; Catherine Makereel dans Le Soir annonçait que tous les professeurs de français allaient se régaler et elle avait ajouté dans Entrez sans frapper que "la compagnie des Karyatides réussit l’exploit incroyable de résumer les 2000 pages du roman-fleuve de Victor Hugo avec simplement une table devenue champ de bataille, avec une vieille boîte de biscuits qui s’ouvre sur l’auberge en miniature des Thénardier… C’est d’une inventivité folle"

A la découverte du théâtre objet

Le spectacle proposé par la compagnie Les Karyatides est donc du théâtre d’objet. Les comédiennes donnent vie aux objets qui sont sur la table, elles jouent aussi en nous permettant par moments de quitter la table ; les jeux de lumière sont incroyables et on a l’impression de regarder un film, une épopée.