Les minorités deviennent un acteur incontournable dans le marché hollywoodien

"En 2020, les minorités dans leur ensemble ont pour la première fois atteint une représentation proportionnelle (à celle de leur part dans la société américaine, ndlr) en termes de distribution des rôles dans les films, et c’est resté vrai en 2021", note l’autre co-auteur de l’étude, Darnell Hunt.

"Nous pensons que c’est au moins en partie lié au nombre de films analysés qui sont sortis directement en streaming", en raison de la fermeture des salles de cinéma sous l’effet de la pandémie, dit le chercheur.

Les auteurs de l’étude estiment que la sortie des films simultanément au cinéma et en vidéo à la demande "pourrait avoir un impact durable sur la diversité à la fois devant et derrière la caméra", pour des raisons financières notamment.

Si les artistes non blancs sont de plus en plus présents sur les écrans, ceux qui se trouvent derrière la caméra sont bien plus souvent blancs et de sexe masculin, précise l’étude.

En 2021, à peine plus de 20% des réalisateurs des principaux films étaient des femmes, et un tiers seulement n’étaient pas blancs.

La plupart de ces cinéastes "sont relégués dans des films à petit budget", notamment les "femmes de couleur", déplore Mme Ramon.

Parmi les dix films en lice dimanche soir pour l’Oscar suprême du meilleur long-métrage, deux seulement ont été réalisés par des femmes, "CODA" et "The Power of The Dog".