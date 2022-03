Les ministres Verlinden et Gatz présentent leurs condoléances aux proches du pompier décédé

La ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et le ministre bruxellois de la Fonction publique, Sven Gatz, se sont rendus mercredi à la caserne des pompiers de Bruxelles, après qu’un homme du feu a perdu la vie dans l’incendie de l’ancien hôtel Sheraton durant la matinée.

Les deux ministres sont arrivés à la caserne de la victime vers 16h00. La présidente du SPF Affaires intérieures, Laura Szabo, était également présente. La délégation politique s’est entretenue avec les membres du corps des pompiers, mais n’a souhaité faire aucune déclaration par la suite.

L’incendie s’est déclaré mercredi vers 03h30 dans un local technique, sur le chantier de l’ancien hôtel Sheraton, place Rogier. Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place, mais le feu, qui faisait rage au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, était très difficile à atteindre. Au cours de ces travaux d’extinction, un escalator s’est effondré et un pompier de 49 ans a été enseveli sous les décombres. L’homme a été extirpé dans les plus brefs délais, mais il est décédé des suites de ses blessures. Le reste de l’équipe de pompiers a été immédiatement remplacé par une nouvelle équipe.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de l’incendie. L’inspection du travail de Bruxelles a ouvert une enquête sur la mort du pompier.