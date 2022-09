Les ministres européens à la recherche en urgence de pistes pour faire baisser les factures

C’est sans doute la piste la plus controversée. Il y a ceux qui la défendent avec vigueur, comme les pays baltes. "L’Estonie est favorable à un plafonnement des prix des importations d’énergie russe au niveau le plus bas possible", a asséné à son arrivée Riina Sikkut, la ministre de l’économie du pays balte qui est parmi les plus fermes vis-à-vis de la Russie. "L’Estonie est également favorable à ce que l’énergie russe soit sanctionnée."

Mais cette mesure n’est soutenue que par une minorité de pays. Les autres ont des réticences diverses. Les uns, très dépendants du gaz russe craignent des conséquences économiques désastreuses. D’autres s’interrogent sur l’efficacité de la mesure étant donné que les livraisons de gaz russe ne représentent aujourd’hui plus que 9% des importations en Europe, contre 40% il y a un an.

Pour être réellement efficace, la Belgique considère que le plafond devrait concerner toutes les importations de gaz, y compris le gaz naturel liquéfié. "Le plafond sur le gaz russe ne suffit pas. Il nous faut un plafond sur tous les gaz", expliquait ce matin Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale belge de l’énergie. "C’est la seule manière de faire baisser la facture de manière directe. En fait, le marché du gaz est mondial. On paie ici en Europe beaucoup plus qu’en Asie. Et donc en instaurant un plafond dynamique, qui tient compte de ce qui se passe en Asie, on peut effacer ce surplus qu’on paie aujourd’hui à cause de la guerre en Ukraine."