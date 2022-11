Les ministres de l'Union européenne approuvent de nouvelles sanctions contre l'Iran

Les ministres européens des Affaires étrangères se sont accordés lundi, lors d'une réunion à Bruxelles, sur de nouvelles sanctions contre l'Iran pour sa répression brutale du mouvement de protestation populaire contre le régime, a indiqué la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne.

Ces sanctions frappent 29 personnes et trois entités. Selon la ministre allemande Annalena Baerbock, sont particulièrement visés des membres proéminents des Gardiens de la révolution, l'organisation paramilitaire de la république islamique, et le financement de cette milice. Ils ne pourront plus voyager dans l'Union européenne et leurs éventuels avoirs sur le sol européen seront gelés.