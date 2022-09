Les ministres Climat, Energie et Environnement se mettent d’accord sur la répartition des revenus liés aux quotas d’émission de gaz à effet de serre

Faute d’accord à ce sujet entre les entités, un peu moins d’1,5 milliard d’euros se trouvait jusqu’à présent bloqué sur un compte. Cette somme provient de la mise aux enchères des droits d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour 2021 et 2022. Comme il n’y avait pas encore d’accord de coopération pour la période 2021-2030, cet argent destiné à la politique climatique restait inutilisé.

L’accord de principe auquel sont parvenus les ministres compétents Zuhal Demir, Philippe Henry, Alain Maron, Zakia Khattabi et Tinne Van der Straeten consiste en une première phase avec quatre parties, détaille le communiqué.

52% pour la Flandre

Premièrement, les gains aux enchères des quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission existant pour 2021 et 2022 sera distribué selon la clé de répartition suivante : Région flamande (52,76%), Région wallonne (30,65%), Région de Bruxelles-Capitale (7,54%) et gouvernement fédéral (9,05%). Dans un certain nombre de régions, ces fonds ont déjà été préfinancés et budgétisés pour des investissements dans la transition climatique et énergétique.