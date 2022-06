"Les Minions 2" : le triomphe des sales gosses de l’animation

Le nouvel opus ne change pas une formule qui a fait ses preuves, au risque de la répétition. Le film remonte aux débuts de Gru, ce méchant raté : entouré d’une armée de Minions, l’ado espère intégrer un groupe de super-vilains, les Vicious 6. Un projet qui va immanquablement dérailler.

Seul le décor change, une plongée dans le San Francisco du Flower Power et des années 1970, avec une initiation aux arts martiaux (clin d’œil à l’esprit "Shaolin Soccer") et reprise de tubes, dont une version Minions des Stones ("You Can’t Always Get What you Want").

Universal, qui détient avec les Minions l’une des rares marques susceptible de faire face aux autres géants de l’animation, a attendu à cause de la pandémie deux ans pour sortir ce nouvel opus d’une saga toujours produite des deux côtés de l’Atlantique.

Si le Français Pierre Coffin, papa des Minions, et probablement seul être humain à maîtriser leur langue, n’est plus co-réalisateur, il veille encore de près sur sa création, et enregistre toujours toutes les voix des Minions.

Et c’est dans les bureaux parisiens des studios tricolores Mac Guff que prennent vie les Minions, à l’image soignée, mais quelque peu standardisée.