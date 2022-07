Les Minions 2 : il était une fois Gru de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val

Tout petit déjà, le rêve le plus cher de Gru était de devenir un super méchant. On le découvre à 11 ans ¾, avec déjà autour de lui une ribambelle de Minions à son service s’afférant, entre autres choses, au sous-sol de la maison familiale pour achever son premier repère maléfique. Mais Gru n’a qu’une idée en tête : intégrer les Vicious 6 dont il est un super fan. Et ça tombe bien puisque cette bande d’affreux jojos a une place à pourvoir après qu’ils ont éjecté et trahi leur chef, le vieux Will Karnage… pour mieux lui chiper un précieux talisman qu’il venait de voler au péril de sa vie.

Malheureusement la candidature de Gru n’est pas retenue et son entrevue tourne plus mal encore quand, pour prouver qu’il est un vrai méchant, il dérobe cette fameuse pierre du Zodiaque, talisman qui le jour du Nouvel An chinois donnera des super pouvoirs à celui qui le possédera.

Gru qui a maintenant à ses trousses cinq des 6 Vicious, devra faire alliance avec Will Karnage et faire confiance aux Minions Kevin, Stuart, Bob et Otto pour le sortir d’affaire…