Les Mine’Rires de retour à Verviers pour 3 jours

Les Mine’rires sont un festival d’humour annuel organisé par l’Asbl Les Minières". Il présente une programmation d’humoristes, de groupes d’improvisation et d’autres artistes comiques de Belgique et du monde entier.

"l’asbl Les Minières" est une association à but non lucratif qui s’attache à promouvoir la culture et le divertissement dans la région de Verviers. L’organisation accueille également d’autres événements culturels tout au long de l’année, notamment des concerts, des représentations théâtrales et des expositions d’art.

Cette année, ce festival se déroulera sur 3 jours du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars.

Au programme de cette édition :

Le vendredi une soirée spectacle d’improvisation : Par la compagnie Trium venant directement de Lausanne en Suisse.

La Compagnie Trium est une compagnie de théâtre d’improvisation bien connue basée à Lausanne, en Suisse. Elle a été fondée en 2002 et s’est depuis produite dans divers endroits en Suisse, en France et dans d’autres pays.

Elle est spécialisée dans le théâtre d’improvisation, qui consiste à créer une pièce ou une performance sur place, sans scénario pré-écrit. Leurs performances présentent souvent un mélange de comédie, de drame et de participation du public.

Le samedi Place à l’humour avec en première partie Adel sur Scène et en tête d’affiche Isabelle Hauben a des CaRACTèrEs !

Isabelle Houben est une actrice et comédienne belge qui se produit en français. Elle est connue pour ses one woman shows et a fait de nombreuses tournées en Belgique, en France et au Canada.

Le dimanche un spectacle familial réservé à la famille et surtout aux enfants avec Olivier Maricoux et son spectacle de Magie.

Ce spectacle est composé de tours de magie animalière : tourterelles et lapin (tous bien vivants !), de tours divers et surprenants : boule, journal, foulards, feu, … . Un grand nombre d’entre eux se réalise avec des objets d’apparence usuelle. Le public n’est bien sûr pas laissé de côté. Le rire et le plaisir sont donc aussi au rendez-vous.

Cela se passe à l’Asbl Les Minières, Place Général Jacques, 5 à Verviers

Réservation préférable

Tarif : vendredi 12€, samedi 28€, dimanche 7€

Plus d’infos Par ICI