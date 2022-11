Les millions d'habitants de Houston contraints de faire bouillir leur eau suite à une panne de courant

Les millions d'habitants de la ville de Houston au Texas devaient lundi faire bouillir leur eau avant de la consommer en raison d'une panne de courant dans des stations d'épuration dimanche qui a aussi conduit à la fermeture des écoles, ont informé les autorités.

"Une recommandation de faire bouillir l'eau a été émise par la ville de Houston. Tous les habitants doivent faire bouillir l'eau avant de la boire, de cuisiner, de se laver ou de se brosser les dents", a prévenu dimanche soir la métropole du sud des États-Unis.

Avec 2,2 millions d'habitants, Houston est la quatrième plus grande ville du pays et accueille des entreprises dans les domaines de l'énergie, l'aéronautique et la santé.

Cette situation est due à une baisse de la pression de l'eau tombée plus bas que le niveau requis par le département chargé de la qualité de l'environnement du Texas (TCEQ) en raison d'une panne de courant qui a affecté trois stations d'épuration, selon la ville et le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

La cause de cette panne et sa durée étaient encore inconnues lundi et font l'objet d'une enquête.

Les autorités locales ont aussi annoncé la fermeture des écoles et des bureaux lundi.

L'eau, qui n'est pas dangereuse à consommer, selon le bureau du maire de Houston, Sylvester Turner, devrait être échantillonnée et testée par le TCEQ afin de déterminer si la recommandation de la faire bouillir pourrait être levée lundi soir ou mardi matin.