Les millennials et la génération Z, moteurs du marché du luxe.

D’ici 2026, les millennials et la génération Z devraient représenter 75% des acheteurs de produits de luxe. Cette évolution marquante redessine le paysage du luxe avec des consommateurs plus jeunes, plus dépensiers mais aussi plus exigeants. Elle met aussi en évidence de nouvelles tendances telles que le luxe de seconde main et la location d'articles de luxe.

Selon le rapport True-Luxury Global Consumer Insight 2023* réalisé par BCG et la Fondation Altagamma, les millennials et la génération Z jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie du luxe. En 2022, ils représentaient déjà près de 200 milliards d'euros sur le marché, soit le double par rapport à 2016. Et cette part devrait doubler à nouveau d'ici 2026. Les jeunes générations dépensent en outre 15% de plus que les autres tranches d'âge, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.