Les mille et une histoires de l’impôt : le peuple était déjà taxé il y a 5000 ans

Qui dit inégalités dit aussi révoltes et révolutions. En tout temps et sous toute latitude, des penseurs plus ou moins proches du pouvoir, ont questionné "le trop d’impôts tue l’impôt". De même la balance entre biens privés et biens communs ou le "Comment taxer les plus riches ?"

Notions toujours d’actualités aujourd’hui… "En France," rappelle Eric Anceau, "il y a 460 impôts et taxes différents." Et la révolte des gilets jaunes a fait trembler le pouvoir. La Belgique, elle, est championne du monde des impôts sur les salaires !