Les militants de gauche affluent de tout le Brésil pour l'investiture de Lula

"Ce n'est pas que la victoire de Lula, c'est la victoire de tout le peuple brésilien", lance samedi Herval Nogueira Junior, qui a parcouru plus de 1.300 km à vélo pour assister à l'investiture du président élu de gauche à Brasilia.

Le casque de cycliste encore vissé sur le crâne, ce retraité de 60 ans fait sensation dans le campement de militants de gauche installé dans un immense hangar près d'un grand parc du centre de la capitale brésilienne.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dimanche pour une journée de cérémonies officielles et de célébrations plus festives dans la capitale à l'occasion de l'intronisation de Luiz Inacio Lula da Silva.

Elles affluent depuis plusieurs jours des quatre coins du pays, apportant des tentes décorées à l'effigie de Lula ou de l'étoile du logo du Parti des Travailleurs (PT), responsable de l'organisation du campement qui devrait accueillir quelque 18.000 personnes.

130 km par jour pour assister à l'investiture

Herval Nogueira Junior est parti à vélo le 21 décembre d'Aracruz, dans l'Etat d'Espirito Santo (sud-est). Il a parcouru environ 130 km par jour, dormant dans des auberges bon marché, sauf le huitième jour, quand il a dû planter sa tente au bord de la route.

"Ça peut sembler fou, mais j'ai voulu me mettre au défi. J'ai des prothèses aux deux genoux et je me suis mis à faire du vélo pour renforcer les muscles de mes jambes", raconte à l'AFP ce Brésilien qui s'est abîmé les cartilages en travaillant dans un port.

Le couple d'enseignants Raquel Rocha et Marcos Angelus a aussi fait un sacré périple pour arriver à Brasilia: ils sont partis le 26 décembre en voiture de Joao Pessoa, dans l'Etat de Paraiba (nord-est) et ont été les tout premiers à arriver au campement, jeudi.