Les militants d’Ecolo valident six orientations en matière de santé et d’environnement

Les militants d’Ecolo ont validé dimanche lors d’une assemblée générale à Namur les orientations politiques du parti en matière d’environnement et de santé.

Six grandes orientations ont ainsi été validées à la suite d’un processus participatif et d’un sondage mené en août dernier auprès de 950 personnes, indique le parti.

Ecolo souhaite ainsi "un plan massif de végétalisation des espaces et d’accès à la nature comme source de bienfaits pour la santé humaine et comme mesures d’adaptation aux effets du dérèglement climatique."

La deuxième orientation souhaite une "alimentation saine et durable accessible à toutes et tous comme vecteur d’amélioration de la santé, en particulier pour les personnes les plus vulnérables."

Troisièmement, Ecolo réclame "un encadrement de la publicité, de la pollution qu’elle représente et de ses effets délétères sur la santé". Les militants veulent aussi "une démarche visant à lutter plus vigoureusement contre les pollutions chimiques et les perturbateurs endocriniens".

La cinquième orientation validée porte sur "des actions coordonnées pour améliorer la santé environnementale des enfants et des plus jeunes." Enfin, Ecolo réclame "une stratégie pour des soins de santé plus durables, tournés davantage vers la nature et moins polluants".

Ces différentes orientations sont déclinées en propositions concrètes comme, par exemple, la suppression de la TVA sur les fruits et légumes produits localement et la gratuité des cantines scolaires. Ecolo réclame aussi l’interdiction de certaines substances dans des usages non essentiels tels que les bisphénols et PFAS.

Une attention particulière aux plus vulnérables – les enfants, les jeunes, les mamans et les publics populaires – est aussi incluse dans les propositions.