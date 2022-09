Les migrants à la frontière franco-italienne dans les Alpes : entre assistance et refoulement

Les chaînes de montagnes ont depuis toujours constitué des frontières naturelles entre les territoires. Lieu de plaisir en été comme en hiver, les skieurs et randonneurs parcourent les mêmes paysages avec des enjeux bien différents.

"On a l’impression d’avoir deux vies. Quand on est là-haut et qu’on assiste à des scènes terribles, on a l’impression de repartir dans le passé, dans des temps qu’on croyait révolus, et qui pourtant sont là sous nos yeux. Et puis vous redescendez à Briançon, tout est bien, les gens sont aux cafés, vont au cinéma. Ce contraste absolument terrible entre ce qui se passe là-haut et en bas est ce qui le plus difficile à vivre. La seule chose qui nous motive c’est qu’on sait qu’on a le droit pour nous".

On estime à 80 millions le nombre d’exilés, soit un dixième de la population mondiale. A cet endroit, 3000 migrants passent la frontière par an. Il y a eu jusqu’à aujourd’hui sept morts en montagne. Combien de plus sans l’assistance de ces secours ?