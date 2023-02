Les migraines ophtalmiques : que sait-on vraiment sur le sujet ?

Malheureusement non ! Par rapport au phénomène visuel, une fois qu’il est là, il est déjà trop tard. Il n’y a pas de lunettes ni de pilule magique. Par contre, c’est finalement un bon annonciateur du mal à venir donc on peut prévenir en prenant notamment un paracétamol ou un médicament plus adapté en cas de migraine.

Pour toutes les migraines, ophtalmiques ou non, il est conseillé de prendre des triptans; des antidouleurs spécifiques pour la migraine, conclut le Dr Rutgers.

Conseil : il faut s’hydrater ! La déshydratation est un des premiers facteurs déclencheurs. Le cerveau c’est 80% d’eau, il en a besoin de se régénérer.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.