Les microvoitures débarquent dans nos villes

Pas vraiment une voiture

Avec son design étroitement dérivé de l’Isetta des années 50 (vendue à 180.000 exemplaires), la Microlino suscite énormément de réactions en rue. Les têtes se tournent à son passage, les sourires s’affichent et les questions fusent. "Est-ce une voiture ?". Non, ce n’est pas une automobile. C’est un quadricycle fermé, immatriculé comme une moto mais nécessitant un permis B, le permis voiture. Pas d’airbag, de direction assistée ou d’ABS. On est entre le scooter et l’auto. Mais on est électrique, tout de même, avec une autonomie annoncée de plus de 170 km avec la plus grosse batterie. Elle fait passer la facture de 18 à plus de 20.000 euros (23.000 même avec le haut de gamme tout équipé). Cela commence à faire cher le cm !

Car l’engin mesure à peine 2,44 m, un peu près la taille d’un vélo cargo. A l’intérieur, deux adultes peuvent s’installer côte à côte, mais en étant un peu serrés car la largeur ne dépasse pas 1,5 m soit 13 cm de moins qu’une Fiat 500 de dernière génération. Reprise à l’Isetta, la porte unique qui se trouve à l’avant est rigolote à défaut d’être vraiment pratique. Par contre, la présence d’un vrai coffre est un plus appréciable. On ne déménagera pas avec la Microlino, mais on pourra faire ses courses sans trop de problèmes.