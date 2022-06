Les microplastiques sont partout.... Même dans votre sang et vos poumons!

Le Dr Van der Brempt précise que les effets sont largement méconnus : "Cela reste un mystère que ça aille dans le sang et les poumons... Les microplastiques, on en respire et on en mange. Par exemple, quand on boit un café à la machine dans un gobelet en plastique ; on ingère une dizaine de microparticules via ce gobelet... Maintenant les risques sont méconnus. Est-ce qu'on pourrait attraper des maladies, un cancer ? On n'en sait pas plus pour l'instant..."