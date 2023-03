Les microplastiques détraquent le système digestif des oiseaux marins.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les oiseaux marins ingèrent des microplastiques en les confondant avec de la nourriture. Et selon une étude, ces déchets ne se contentent pas d'obstruer ou de transiter par l'estomac mais perturbent aussi l'équilibre de l'ensemble du système digestif.

En étudiant le tube digestif de deux espèces d'oiseaux marins de l'Atlantique, le fulmar boréal et le puffin cendré, les chercheurs ont constaté que les minuscules particules de plastique détraquaient leur microbiome - ensemble complexe de micro-organismes, comprenant de bonnes et de mauvaises bactéries. En gros, plus l'oiseau ingère de microplastiques, plus les bactéries gastriques, pour la plupart bénéfiques, diminuent, tandis que prolifèrent les agents potentiellement pathogènes.