Les microfibres perturbent le métabolisme des huîtres, selon une étude.

L'industrie textile utilise en outre jusqu'à 8000 composants chimiques différents pour améliorer les propriétés des vêtements, la teinture ou le traitement aux pesticides, questionnant la non-dangerosité supposée des fibres naturelles, selon les auteurs.

Chaque année, environ 2 millions de tonnes de microfibres, principalement d'origine naturelle, sont rejetées dans les océans, en grande partie par le biais des lave-linge domestiques, avant d'être ingérés par les organismes marins, rappelle cette étude menée par des scientifiques de l'Ifremer, de l'Université de Bretagne Occidentale, du CNRS et de l'Université du Mans.

Ces derniers ont exposé des huîtres creuses à des microfibres textiles naturelles (laine, coton biologique ou non) et synthétiques (acrylique, nylon et polyester) et à leurs additifs chimiques pendant 96 heures. Ils ont ensuite étudié la capacité d’huîtres à ingérer ces microfibres et comparé les effets sur leur santé.