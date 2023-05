Les micro-pousses et les graines germées, des bombes d'énergie à cultiver facilement

Qu'est-ce qui les rend si intéressantes ? Et comment peut-on les faire pousser ? Voyons cela de plus près. On commence par les graines germées : les plus courantes sont la luzerne…

Pour les faire pousser, il vous faut un récipient propre et des graines adaptées à la germination. Vous pouvez utiliser des bocaux en verre avec un filet ou un germoire spécialement conçu pour cela. Rincez les graines, puis faites-les tremper dans de l'eau pendant quelques heures voire une nuit. Égouttez-les et placez-les dans votre récipient. Rincez-les deux fois par jour pour éviter la formation de moisissures. En quelques jours, vous verrez apparaître de petites pousses délicieuses et nutritives.