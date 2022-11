Les métiers techniques et technologiques à l’honneur durant trois jours au Ciney Expo

Les Startech’s Days se déroulent jusqu’à mardi au Ciney Expo. De nombreuses filières qualifiantes, parfois méconnues, sont mises en avant. Cet évènement est aussi l’occasion d’organiser une compétition dans 27 disciplines allant de la coiffure à l’électromécanique en passant par la soudure et la boulangerie.

Magali Tartinville participe, elle, à l’épreuve mode et habillement. Cette jeune passionnée de couture est chargée de concevoir une veste inspirée des codes de la maison Dior : " On doit créer un modèle à partir de morceaux de tissu et de patrons qu’on a déjà réalisés. Le modèle en soit est déjà créé mais on doit tout couper et tout assembler sans oublier toutes les finitions. Le projet doit impérativement être terminé dans 3 jours."

Le stress est palpable. Le jury dont fait partie Christelle Cormann vérifie que les consignes soient respectées : " La difficulté c’est vraiment d’arriver à gérer sa concentration. Il y a le chrono et le public qui défile mas pas question de répondre aux questions. Les compétiteurs doivent rester dans leur bulle ! "

Les Startech’s Days c’est d’abord une vitrine des nombreuses filières techniques technologiques et scientifiques dans le secondaire et le supérieur. C’est aussi l’occasion de susciter des vocations dans des domaines où il manque cruellement de main-d’œuvre comme l’électromécanique. Une épreuve est consacrée à ce secteur en pénurie. Elle consiste à réaliser une machine permettant de trier des pièces de couleur en un temps record. Hugo observe les compétiteurs avec son papa. Elève en quatrième secondaire, il commence tout doucement à réfléchir à sa future orientation professionnelle : " Pour l’instant, je suis un peu perdu mais c’est intéressant de venir à ce type d’évènement. Je n’imaginais vraiment pas qu’il y avait autant de métiers possibles ! "

Pour chacune des compétitions, trois lauréats sont désignés. Une vingtaine de participants seront par ailleurs sélectionnés pour participer aux EuroSkills qui se déroulent en Pologne en septembre 2023.