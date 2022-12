Les métiers de la végétalisation : de vastes horizons

Edouard pilote l’étude technique menant à l’élaboration des complexes végétalisés. Après analyse de la demande et en fonction des possibilités, il esquisse les solutions les plus adéquates, supervise le travail de ses ouvriers installateurs, et veille au respect des règles d’urbanisme et de sécurité, posant un œil vif sur les risques d’altération des fonctions d’isolation et d’étanchéité. De facto, ses compétences sont multiples : créatives en tenant compte de la demande du client, des contraintes et de la faisabilité du projet ; techniques dans la production des documents relatifs au projet, managériales dans la supervision, le contrôle et la coordination de sa mise en œuvre et de l’entretien de la structure.