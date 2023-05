Les météorologues, nouvelle cible de la désinformation climatique

"Criminels", "Vous allez payer !": les météorologues, autrefois figures familières et respectées, font aujourd'hui dans plusieurs pays occidentaux l'objet des insultes et des menaces de complotistes qui les accusent de mentir voire d'influer directement sur le climat. Sur les réseaux sociaux, l'agence météo espagnole a ainsi été accusée d'avoir fabriqué la sécheresse, son homologue australienne d'avoir trafiqué les thermomètres, tandis que Météo-France est accusée de surévaluer le réchauffement climatique.

"Le Covid n'est plus à la mode. Les complotistes diffusent maintenant de la désinformation sur le changement climatique", relève Alexandre Lopez-Borrull, professeur de Sciences de l'information à l'Université ouverte de Catalogne. "Les agences scientifiques auxquelles ils s'en prennent sont perçues comme appartenant à l'ordre établi".

Les messages proviennent notamment de tenants de la théorie maintes fois démentie des "chemtrails", selon laquelle les traînées d'avions visibles dans le ciel sont la trace de produits chimiques répandus délibérément pour des raisons secrètes.

"Ce qui est ridicule c'est qu'ils insultent une institution qui s'occupe toujours de leurs intérêts, dont le but est de contribuer à la sécurité des gens", a réagi Estrella Gutiérrez-Marco, porte-parole de l'Aemet.

"Les gens ne font plus confiance aux politiciens, aux juges ou aux médias et le coût de la vie augmente", constate-t-il. "Dans ce contexte, ils se sentent aliénés et finissent par écouter des gens auxquels ils ne prêtaient pas attention auparavant, avec des messages qui s'adressent directement à leurs émotions", décrypte Alexandre Lopez-Borrull.