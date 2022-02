Les mesures corona pèsent sur le chiffre d'affaires de la société-mère de MediaMarkt

Le groupe a également souffert des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les consommateurs ont moins à dépenser en raison de l'inflation élevée.

Ceconomy a enregistré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros au premier trimestre de son exercice, qui s'est achevé fin décembre. C'est 8% de moins que pour la même période un an plus tôt. Néanmoins, les revenus sont toujours plus élevés qu'avant la pandémie. Le bénéfice net s'est élevé à 122 millions d'euros, contre 153 millions un an plus tôt.

Les ventes via internet ont diminué de 17% pour atteindre 1,9 milliard d'euros. Plus d'un quart du chiffre d'affaires de la société-mère de MediaMarkt provenait des ventes en ligne.

La direction de MediaMarkt a annoncé la semaine dernière son intention de fermer son magasin de Deurne (Anvers).