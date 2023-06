Les mesures contre la grippe aviaire seront assouplies dès samedi

Le confinement des volailles et des oiseaux ne sera plus obligatoire pour les détenteurs enregistrés d’animaux à titre de hobby et les professionnels à partir du samedi 10 juin, indiquent vendredi le cabinet du ministre de l’Agriculture David Clarinval et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

À la suite de l’apparition de nombreux cas de grippe aviaire en Europe, une période "de risque accru" avait été déclarée en novembre 2021, imposant des mesures sanitaires strictes aux éleveurs de volaille. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas a fortement diminué en raison de la migration printanière des oiseaux sauvages.

Aucun foyer de la maladie n’a par ailleurs été détecté au cours des derniers mois en Belgique. En dépit du maintien de la période de risque accru, certaines mesures ne devront dès lors plus être observées à partir du 10 juin.