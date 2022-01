Les messages inclusifs et écofriendly sont efficaces pour nous inciter à manger végétarien

Dans 25% des cas, le simple fait de lire ces messages a incité les participants à choisir l'option végétarienne. À lui seul, le message suivant a généré 22% de "choix végétariens" : "90 % des Américains font le choix de manger moins de viande. Rejoignez ce mouvement grandissant et choisissez des plats à base de végétaux qui ont moins d'impact sur le climat et sont plus respectueux de la planète".

D'autres messages relatifs au goût des aliments et à la nécessité de protéger la planète pour les générations futures ont également incité les participants à consommer davantage de repas végétariens, note l'expérience, relayée par le journal anglais The Guardian.

À l'inverse, les plats simplement accompagnés des mentions "végan" ou "végétarien" ont moins incité les participants à se tourner vers des plats dépourvus de viande.

L'expérience démontre l'importance des messages affichés sur les menus, qui peuvent considérablement influencer nos choix de consommation, souligne le WRI.