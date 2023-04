Les mésanges : de précieuses alliées pour les jardiniers

La mésange bleue et la mésange charbonnière sont les deux espèces les plus couramment observées dans nos jardins. Focus sur ces voisines ailées fort sympathiques !

La mésange charbonnière est la plus grande des mésanges. C’est une excellente chanteuse qui nous berce de son tipu tipu tipu. En ville, son chant est plus aigu et plus varié pour couvrir le bruit du trafic ! On l’identifie grâce à sa taille et à son ventre jaune orné d’une cravate noire.

Plus petite et plus vive que la charbonnière, la mésange bleue est reconnaissable à sa calotte bleue caractéristique.