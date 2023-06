Les merveilles des Calanques : entre enfer et paradis

Des faubourgs populaires de Marseille au joli port de pêche de Cassis, les calanques c’est 30 km de côtes sauvages et de paysages époustouflants. Un massif calcaire culminant à plus de 500 mètres de hauteur, qui plonge dans les eaux turquoise de la Méditerranée. La rencontre inégalée de la mer et de la montagne. Ce paradis classé au patrimoine de l’Unesco attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs mais c’est aussi un petit monde préservé qui vit tout au long de l’année, au fil des saisons.