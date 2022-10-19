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Ukraine - Україна

"Українські мами в Бельгії" | "Les mères ukrainiennes en Belgique"

il y a 57 minutesTemps de lecture4 min
Par Catherine Tonero

Куди ми звертаємось, коли маємо нагальну потребу в будь-чому в Бельгії? Звісно в українські групи в Facebook та Telegram. Ініціативи у вигляді груп в соціальних мережах були створені для допомоги українцям. Однієї з таких груп є "Українські мами в Бельгії", яка була створена для допомоги українським мамам. 

Ми поспілкувались з Іриною Мохаммад, яка з радістю розповіла нам про цю групу. Саме Ірина організувала групу Українські мами в Бельгії, сама вона проживає в Бельгії більше 7 років, та є щасливою матусею трьох дітей. Тож вона вирішила поділитись своїм досвідом, та допомогти іншим. 

"До повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Бельгії українських груп було мало, або вони зовсім були відсутні. Найчастіше, українці які тут проживають давно, звертались до російськомовних груп, але з початком війни, українці зіштовхнулися з хейтом в свою адресу, від ПРО-Путінських користувачів, це стало поштовхом до створення групи Українські мами в Бельгії та  багатьох українських груп в соціальних мережах.

Після створення групи, я написала адміністраторам російськомовних груп, з проханням повідомити, про мою ініціативу, вони з радістю погодились, оскільки самі бачили скільки гніву пишуть в коментарях українцям. Так і почалась наша робота. З часом кількість підписників зростала, а разом із тим стало більше роботи, оскільки було багато запитань на які потрібно відповідати, а також з'явилося багато реклами, яку постійно треба видаляти.

Сама група створена для підтримки та допомоги жінкам і матерям, які були змушені залишити свої домівки та переїхати в іншу країну. Бельгійська система дуже відрізняється від української. Тому ми допомагаємо у всьому розібратися. Це медична допомога (пошук спеціалістів у різних містах), психологічна підтримка (жертви насильства, посттравматичні синдроми), вся інформація про вагітність, пологи, зібрана інформація про всі організації, які допомагають стежити за розвитком дитини. Як записати дитину до школи, як знайти гуртки чи спортивні секції. Все про навчальні заклади та програми для дітей старшого віку. Анонси програм, які проводяться для українців. Пошук друзів, для спільних прогулянок і т.д. Ми обговорюємо важливі для кожної мами теми, від пошуку підгузників до відновлення форми після пологів. Також я допомагаю українцям на місці, на початку часто потрібно було допомогти в перекладі і в пояснені адміністративних питань в комуні." - Поділилася з нами Ірина.

Всіх матусь ми запрошуємо долучитись до групи Українські мами в Бельгії, та допомагати одна одній.

En français

Où allons-nous quand nous avons un besoin urgent de quoi que ce soit en Belgique? Très souvent vers des groupes ukrainiens sur Facebook et Telegram. Des initiatives se sont multipliées les réseaux sociaux pour aider les Ukrainiens depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'un de ces groupe: "Les mères ukrainiennes en Belgique", créé pour aider les mères d'Ukraine vivant en Belgique. 

Iryna Mohammad est la créatrice de ce groupe Українські мами в Бельгії. Elle-même vit en Belgique depuis plus de 7 ans, et est l'heureuse maman de trois enfants. C'est ainsi qu'elle a décidé de partager son expérience et d'aider les autres femmes et mère ukrainiennes.

"Avant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y avait peu ou pas de groupes ukrainiens en Belgique. Le plus souvent, les Ukrainiens vivant ici depuis longtemps se tournaient vers des groupes russophones. Mais avec le début de la guerre, ils ont été victimes de propos haineux de la part d'utilisateurs Pro-Poutine. C'est ce qui a donné l'impulsion à la création du groupe "Les mères ukrainiennes en Belgique"  comme de nombreux autres groupes ukrainiens sur les réseaux sociaux.

Après la création du groupe, j'ai écrit aux administrateurs de groupes russophones pour leur demander de les informer de mon initiative, ils ont accepté avec plaisir, car ils ont eux-mêmes vu comment certains commentaires pouvaient affecter les Ukrainiens. C'est ainsi que notre travail a commencé. Au fil du temps, le nombre d'abonnés a augmenté, et avec lui plus de travail, car il y avait beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre, mais aussi de nombreuses publicités qui devaient constamment être supprimées.

Le groupe a donc été créé pour soutenir et aider les femmes et les mères qui ont été forcées de quitter leur foyer et de déménager dans un autre pays. Le système belge est très différent du système ukrainien. Nous aidons donc à tout comprendre. Il s'agit d'une assistance médicale (recherche de spécialistes dans différentes villes), d'un soutien psychologique (victimes de violences, syndromes post-traumatiques), de toutes les informations sur la grossesse, l'accouchement, des informations recueillies sur tous les organismes qui permettent de suivre le développement de l'enfant. Comment inscrire un enfant dans une école, comment trouver des clubs de loisirs ou des sections sportives. Tout sur les établissements d'enseignement et les programmes pour les enfants plus âgés. Nous relayons aussi divers programmes organisés pour les Ukrainiens: trouver des amis, participer à des promenades ou activités communes, etc. Nous discutons de sujets importants pour chaque maman, de la recherche de couches à la remise en forme après l'accouchement. J'aide aussi les Ukrainiens sur place, au début je devais souvent aider à la traduction et expliquer les problèmes administratifs de la commune."

Toutes les mamans qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe facebook Українські мами в Бельгії.

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