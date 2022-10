"Українські мами в Бельгії" | "Les mères ukrainiennes en Belgique"

Où allons-nous quand nous avons un besoin urgent de quoi que ce soit en Belgique? Très souvent vers des groupes ukrainiens sur Facebook et Telegram. Des initiatives se sont multipliées les réseaux sociaux pour aider les Ukrainiens depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'un de ces groupe: "Les mères ukrainiennes en Belgique", créé pour aider les mères d'Ukraine vivant en Belgique.

Iryna Mohammad est la créatrice de ce groupe Українські мами в Бельгії. Elle-même vit en Belgique depuis plus de 7 ans, et est l'heureuse maman de trois enfants. C'est ainsi qu'elle a décidé de partager son expérience et d'aider les autres femmes et mère ukrainiennes.

"Avant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y avait peu ou pas de groupes ukrainiens en Belgique. Le plus souvent, les Ukrainiens vivant ici depuis longtemps se tournaient vers des groupes russophones. Mais avec le début de la guerre, ils ont été victimes de propos haineux de la part d'utilisateurs Pro-Poutine. C'est ce qui a donné l'impulsion à la création du groupe "Les mères ukrainiennes en Belgique" comme de nombreux autres groupes ukrainiens sur les réseaux sociaux.

Après la création du groupe, j'ai écrit aux administrateurs de groupes russophones pour leur demander de les informer de mon initiative, ils ont accepté avec plaisir, car ils ont eux-mêmes vu comment certains commentaires pouvaient affecter les Ukrainiens. C'est ainsi que notre travail a commencé. Au fil du temps, le nombre d'abonnés a augmenté, et avec lui plus de travail, car il y avait beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre, mais aussi de nombreuses publicités qui devaient constamment être supprimées.

Le groupe a donc été créé pour soutenir et aider les femmes et les mères qui ont été forcées de quitter leur foyer et de déménager dans un autre pays. Le système belge est très différent du système ukrainien. Nous aidons donc à tout comprendre. Il s'agit d'une assistance médicale (recherche de spécialistes dans différentes villes), d'un soutien psychologique (victimes de violences, syndromes post-traumatiques), de toutes les informations sur la grossesse, l'accouchement, des informations recueillies sur tous les organismes qui permettent de suivre le développement de l'enfant. Comment inscrire un enfant dans une école, comment trouver des clubs de loisirs ou des sections sportives. Tout sur les établissements d'enseignement et les programmes pour les enfants plus âgés. Nous relayons aussi divers programmes organisés pour les Ukrainiens: trouver des amis, participer à des promenades ou activités communes, etc. Nous discutons de sujets importants pour chaque maman, de la recherche de couches à la remise en forme après l'accouchement. J'aide aussi les Ukrainiens sur place, au début je devais souvent aider à la traduction et expliquer les problèmes administratifs de la commune."

Toutes les mamans qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe facebook Українські мами в Бельгії.