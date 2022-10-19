"Українські мами в Бельгії" | "Les mères ukrainiennes en Belgique"

Куди ми звертаємось, коли маємо нагальну потребу в будь-чому в Бельгії? Звісно в українські групи в Facebook та Telegram. Ініціативи у вигляді груп в соціальних мережах були створені для допомоги українцям. Однієї з таких груп є "Українські мами в Бельгії", яка була створена для допомоги українським мамам.

Ми поспілкувались з Іриною Мохаммад, яка з радістю розповіла нам про цю групу. Саме Ірина організувала групу Українські мами в Бельгії, сама вона проживає в Бельгії більше 7 років, та є щасливою матусею трьох дітей. Тож вона вирішила поділитись своїм досвідом, та допомогти іншим.

"До повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Бельгії українських груп було мало, або вони зовсім були відсутні. Найчастіше, українці які тут проживають давно, звертались до російськомовних груп, але з початком війни, українці зіштовхнулися з хейтом в свою адресу, від ПРО-Путінських користувачів, це стало поштовхом до створення групи Українські мами в Бельгії та багатьох українських груп в соціальних мережах.

Після створення групи, я написала адміністраторам російськомовних груп, з проханням повідомити, про мою ініціативу, вони з радістю погодились, оскільки самі бачили скільки гніву пишуть в коментарях українцям. Так і почалась наша робота. З часом кількість підписників зростала, а разом із тим стало більше роботи, оскільки було багато запитань на які потрібно відповідати, а також з'явилося багато реклами, яку постійно треба видаляти.

Сама група створена для підтримки та допомоги жінкам і матерям, які були змушені залишити свої домівки та переїхати в іншу країну. Бельгійська система дуже відрізняється від української. Тому ми допомагаємо у всьому розібратися. Це медична допомога (пошук спеціалістів у різних містах), психологічна підтримка (жертви насильства, посттравматичні синдроми), вся інформація про вагітність, пологи, зібрана інформація про всі організації, які допомагають стежити за розвитком дитини. Як записати дитину до школи, як знайти гуртки чи спортивні секції. Все про навчальні заклади та програми для дітей старшого віку. Анонси програм, які проводяться для українців. Пошук друзів, для спільних прогулянок і т.д. Ми обговорюємо важливі для кожної мами теми, від пошуку підгузників до відновлення форми після пологів. Також я допомагаю українцям на місці, на початку часто потрібно було допомогти в перекладі і в пояснені адміністративних питань в комуні." - Поділилася з нами Ірина.

Всіх матусь ми запрошуємо долучитись до групи Українські мами в Бельгії, та допомагати одна одній.