" Les mères à vif " : une série de podcasts pour sortir de l’image de la maternité idéale

Cet article a été mis à jour le 12 mai 2023

Il est tôt le matin, elle dort encore. La porte s’ouvre, le petit dernier, âgé de 3 ans, s’avance tenant maladroitement un plateau avec le petit-déjeuner. L’aînée arbore fièrement un bouquet de fleurs dans une main, un poème rédigé à l’école dans l’autre. Leur père les suit, un sourire en coin. C’est là qu’elle se réveille. Maman. Elle est surprise et si heureuse de cette jolie attention. Chaque année, sa famille ne l’oublie pas et ses membres profitent de cette fête magique pour lui montrer à quel point ils l’aiment.

Cette image de famille si parfaite, pleine de stéréotypes non sans conséquences, est toujours véhiculée aujourd’hui, en 2021.

A chaque fête des mères, les médias et la publicité nous la renvoient telle quelle au visage. La maternité y est magnifiée, idéalisée, aseptisée.

La série de podcasts "Les mères à vif", réalisée par Marie Bourguignon, a fait le choix de sortir de cet idéal irréel et culpabilisant. Pour déconstruire l’image de la "bonne mère", ce podcast donne la parole à ces mères, à celles qui volontairement ou non, prennent des chemins à contrecourant. Plus qu’une histoire particulière, c’est la construction normée d’un schéma maternel quasi unique, ancré dans nos imaginaires depuis notre plus tendre enfance, que nous souhaitons questionner. Finalement, c’est quoi être mère ?

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

"Les mères à vif" a la volonté de déconstruire les stéréotypes de genre toujours liés au statut de mère dans notre société. Cette série de 6 podcasts tend à montrer qu’il n’existe pas une seule manière d’être mère, mettre en lumière différentes réalités, mais aussi de briser certains tabous.

Dans chaque séquence, la parole est donnée à une seule interlocutrice. Celle-ci raconte son vécu, son histoire, son ressenti par rapport à sa situation personnelle, mais elle élargit également son propos en s’interrogeant sur la maternité de manière générale et sur comment celle-ci est perçue chez nous aujourd’hui.