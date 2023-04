Les méningites : une menace qui peut frapper rapidement et violemment

Les méningites sont une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, causée par des virus, des bactéries ou d'autres agents pathogènes. En Belgique, cette maladie touche environ 200 personnes par an, avec une incidence légèrement plus élevée chez les jeunes enfants et les adolescents. Le point avec le Dr Matthieu Rutgers, neurologue.