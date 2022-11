Les menaces de Starlink sur l’environnement et l'espace.

Autant de déchets et de débris spatiaux potentiels qui peuvent occasionner de gros dégâts. Par exemple, la destruction répétée de satellites pourrait engendrer de nouveaux trous dans la couche d’ozone en raison des gaz émanant de la combustion dans l'air de l'aluminium contenu dans ces appareils.

Plus anecdotique mais néanmoins embêtant, plus il y a de satellites dans l'espace, plus la pollution lumineuse s'intensifie, les satellites se confondant alors avec les astres. Ce phénomène inquiète essentiellement les scientifiques et les astronomes amateurs.