Les menaces de Milorad Dodik, chef des Serbes de Bosnie, sur son pays : l'art de détourner l'attention ?

C'est une crise à bas bruit qui enfle depuis le début de l'été. Le président de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine a relancé ses menaces de sécession. Le bras de fer ne cesse de se durcir avec le Haut représentant international, garant de la paix issue des Accords de Dayton.

Ils étaient encore nombreux le week-end dernier à défiler sur la ligne inter-entité, cette limite invisible qui sépare la Fédération croato-bosniaque de la Republika Srpska (RS) depuis la fin de la guerre de 1992-95. Cela fait déjà un mois que des rassemblements hebdomadaires y ont lieu à l'appel du parti de Milorad Dodik, l'homme fort des Serbes de Bosnie, pour assurer que "la frontière existe".

Les manifestants portent des drapeaux de la RS, de la Russie et quelques portraits de Vladimir Poutine, considéré par beaucoup comme le protecteur d'un peuple serbe qui serait malmené par l'Occident. "Ces rassemblements ne sont qu’une répétition générale et continueront tant que les Serbes de Bosnie-Herzégovine seront menacés", prévient Željka Cvijanović, la représentante de la communauté à la présidence tricéphale de l'État central, qui compte également un Bosniaque et un Croate.

Dans leur viseur, le Haut représentant international, l'Allemand Christian Schmidt, dont la fonction est de garantir le respect du cadre fixé par les Accords de paix de Dayton. Jamais les autorités de RS n'ont reconnu sa légitimité, en revendiquant le soutien de Moscou, qui a refusé de voter sa nomination aux Nations unies. Depuis sa prise de fonction, en août 2021, celui-ci n'a eu de cesse de s'opposer aux velléités sécessionnistes de Milorad Dodik en utilisant ses pouvoirs suprêmes.