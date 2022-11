Les menaces à l’égard des femmes journalistes atteignent un "point critique"

Le niveau de violence à l’égard des femmes journalistes a atteint un "point critique", selon une étude menée par des chercheurs de l’International Center for Journalists (ICFJ).

Les universitaires qui ont mené cette étude durant trois ans, auprès d’environ 1100 journalistes de 15 pays, ont exhorté les décideurs politiques à prendre des mesures après avoir observé que la grande majorité des journalistes qui y ont participé avaient été victimes de violence et de menaces en ligne.

Ils appellent également le secteur de la presse et les grandes entreprises technologiques, à faire davantage pour lutter contre ce qu’ils appellent une "crise de la violence en ligne envers les femmes journalistes".

La violence en ligne contre les femmes journalistes est "l’une des menaces contemporaines les plus graves pour la liberté de la presse à l’échelle internationale", selon les auteurs de l’étude, qui ont constaté l’existence d’un "cercle vicieux et auto-entretenu" dans lequel le harcèlement et les menaces en ligne engendraient de la violence et des attaques dans le monde réel, hors ligne.