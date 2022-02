Les mémoires LGBTQIA+ s’exposent à l’Espace Parenthèse du Musée de la Ville de Bruxelles

En octobre dernier, les Musées et Archives de la ville de Bruxelles ont lancé une collecte d’archives de la communauté LGTBQIA+ afin de développer et conserver la mémoire collective de ces communautés. Dès le 22 février et jusqu’au 14 juin, vous pourrez découvrir une partie de ces archives dans l’Espace Parenthèse du Musée de la Ville de Bruxelles !

Grâce à cet appel, les Musées et Archives ont collecté une centaine de pièces, parmi celles-ci, un tableau illustrant le drapeau LGBTQIA +, composé de stress. Une œuvre signée Gilbert Baker, créateur du drapeau LGBTQIA + L’artiste a offert 30 exemplaires de son drapeau à différentes Gay Pride du monde, dont celle de Bruxelles. L’œuvre est numérotée et chargée d’émotions. Elle permet en effet de rappeler et de raconter la création du drapeau ainsi que les différentes luttes des communautés LGBTQIA+.

Maman, célèbre travestie des nuits bruxelloises a également fait un généreux don. Contactée par l’équipe du musée, Maman a fouillé dans ses archives et a offert "une sublime robe de scène noire en maille synthétique plissée et dentelle mécanique accompagnée de chaussures et d’une broche. En prime, une photo de Maman portant cette robe pour la remettre en contexte." Elle a également offert des objets promotionnels du cabaret.

Une trentaine de dons sont à découvrir dans l’Espace Parenthèse au Musée de la Ville de Bruxelles. Cette exposition a pour but non seulement d’exposer et de valoriser ce nouveau patrimoine mais aussi d’inspirer les visiteurs à continuer à faire des dons, car la collecte n’est pas terminée ! Les équipes du Musée continuent à récolter des affiches, photographies, vêtements, badges, disques…

EN PRATIQUE

Espace Parenthèse : Expo LGBTQIA + BXL, Collecter les mémoires

Du 22.02.22 > 14.06.22

Tarifs : expo comprise dans le ticket d’entrée au musée.

Musée de la Ville de Bruxelles-Maison du Roi

Grand-Place – 1000 Bruxelles

museedelavilledebruxelles.brussels