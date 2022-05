Les Mémoires du Stradivarius Duport, de Crémone au mur de Berlin, en passant par les mains de Napoléon

J’aurai vécu plus de 30 ans avec Duport, et j’ai eu beaucoup de chance : il était non seulement un merveilleux musicien, mais également un homme bon et généreux. Il apprit un jour que Maximilien Bohrer, un violoncelliste allemand qu’il ne connaissait pas, se trouvait à Paris pour donner un concert, et que son instrument avait été abîmé au cours du voyage. Il me fit conduire immédiatement chez Bohrer qui fit ainsi ses débuts parisiens avec moi.

Le 7 septembre 1819 fut et restera le jour le plus triste de ma vie : quelques mois après son frère aîné, mon compagnon de musique et de vie s’éteignit à son tour. Il me semblait pourtant que nous étions liés pour toujours. Je compris brusquement que mon destin était de passer de main en main, de vivre plusieurs vies, pendant des décennies ou peut-être des siècles. C’était vertigineux…