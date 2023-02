Les mémoires du bassiste de Black Sabbath, Geezer Butler, arrivent bientôt

Cela fait maintenant deux ans et demi que le bassiste de Black Sabbath travaille à son projet d’écriture . L'année dernière, il en était à la moitié et demandait de l’aide à ses fans pour choisir le titre.

Sur Twitter, il avait écrit : "Pour le moment, je pense à Into the Void, Basses Loaded, Past Forward, What The Butler Did [et] Bassic Instinct,” et ajoutait : "N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour mon autobiographie !"

Geezer Butler a finalement opté pour Into the Void: From Birth to Black Sabbath – and Beyond comme titre pour son autobiographie qui sortira le 6 juin prochain. Il y sera question de sa vie personnelle et de son parcours avec Black Sabbath, des multiples changements de line-up et des conflits internes, ainsi que des "débuts du groupe en tant que quartet de blues", selon le synopsis officiel.

Into the Void évoquera Eric Clapton, Jimi Hendrix, Frank Zappa et The Who. En ce qui concerne la vie personnelle de Butler, le livre relatera l’enfance du bassiste au sein de la classe ouvrière de Birmingham, sa carrière abandonnée en tant que comptable, et sa "désillusion de la religion organisée et des systèmes de classe".

Into the Void est le troisième livre de souvenirs écrit par un membre de la formation originale de Black Sabbath. I Am Ozzy d'Ozzy Osbourne est paru en 2009, tandis que Iron Man : My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath de Tony Iommi est sorti en 2011. Ronnie James Dio, qui a été le chanteur du groupe entre 1979 et 1982, a vu ses mémoires, Rainbow in the Dark : The Autobiography, publiées à titre posthume en 2021.

Black Sabbath s’est officiellement séparé en 2017, mais Tony Iommi et le chanteur Ozzy Osbourne se sont réunis pour une performance aux Jeux du Commonwealth l’an dernier dans la ville natale du groupe, Birmingham.

Geezer Butler, qui vit à Los Angeles, n’a pas rejoint ses anciens camarades du groupe pour la performance. Il a été révélé plus tard qu’il se remettait du Covid-19 et qu’il avait également été blessé dans un accident de bateau pendant des vacances quelques semaines avant les Jeux. Le bassiste a cumulé les ennuis de souci et a même passé la dernière soirée de Noël à l’hôpital avec une pneumonie.