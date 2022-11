Les mémoires de Brian Johnson d’AC/DC à remporter dans Coffee on the Rocks !

Tout au long de la semaine du 14 au 18 novembre, Raphaël Scaini vous offre les mémoires de Brian Johnson (traduites en français), The Lives Of Brian, chaque matin entre 6h et 9h dans Coffee on the Rocks !

Le leader d’AC/DC a récemment évoqué quelques anecdotes qui se retrouveront dans son livre, comme son attitude apolitique, dans une récente interview au Telegraph.

Brian Johnson n’a jamais caché ses positions sur la politique. Il avait déjà dit qu’il ne votait pas, et précise maintenant que son point de vue pourrait engendrer une révolution.

C’est dans le cadre de la sortie de ses mémoires, The Lives Of Brian, qu’il parlait de sa passion pour les voitures - dont notre animateur Dominique Dricot vous parlait dans sa séquence Rock Gear il y a peu. Au fil de la discussion, il s’est mis à pointer du doigt les politiciens qui roulaient en voitures électriques. Quand le journaliste lui a demandé s’il avait lui-même une voiture de ce type, il a répondu : "Doucement, dites ! Vous allez trop loin, monsieur !"

Le journaliste lui a ensuite déclaré que "les voitures électriques sont le futur", et Brian Johnson a répondu : "Non, ce n’est pas le futur. Elles sont sales, et les moyens pour s’en débarrasser le seront tout autant. L’électrique en est là car les politiciens veulent passer pour des écolos devant les gens. Et c’est un non-sens total. Je les emmerde !"

Suite à cela, il a expliqué pourquoi il ne votait pas : "Et les gens me disent que c’est ma faute, du coup. Et moi je leur dis : "C’est votre faute car vous avez voté pour ces crétins." Que se passerait-il si tous les candidats ne remportaient aucun vote ? Une révolution, c’est ça qu’il se passerait. Et là, on aurait des bonnes personnes qui gouverneraient."

Brian Johnson, qui a déménagé aux Etats-Unis en 1995, avait déjà donné son point de vue sur la politique en 2020, quelques jours avant les élections américaines : "Ce sont tous des abrutis. Je les emmerde et je ne veux rien avoir à faire avec eux."

Le mois dernier, il mettait fin à une rumeur tenace selon laquelle Bon Scott aurait écrit des paroles de Back in Black, l’album qui avait servi d’hommage au regretté chanteur.

Dans ses mémoires fraîchement sorties, il en fait mention au chapitre 22, intitulé Rolling Thunder : "C’était bien moi qui tenais le stylo, j’ai écrit toutes les nuits, tous les matins, avec le titre comme seule base de travail. C’est précisément ce qui s’est passé, la stricte vérité et j’espère que ça réglera cette rumeur une fois pour toutes. "

Le chanteur d’AC/DC profite de la promo de son livre pour discuter intensément avec la presse.

Il a notamment expliqué que le cœur du groupe a cessé de battre en 2014 lorsque Malcolm Young a dû s’éloigner pour raisons de santé. Et puis, il a désigné les 10 titres qui constituent la bande-son de sa vie.

On peut y lire aussi qu’il n’a jamais réussi à regarder Axl Rose le remplacer au sein d’AC/DC en 2016.