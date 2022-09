Les Mémoires de Brian Johnson arrivent le 13 octobre

Dans un communiqué, l’auteur explique : "J’ai parfois passé de longues nuits, et puis aussi des meilleures, j’ai eu des mauvais et des bons jours. Je suis passé d’enfant de chœur à chanteur de rock, et maintenant, j’écris un foutu livre à ce propos."

On découvrira donc la vie du chanteur d’AC/DC, depuis ses tout débuts à Dunston, quand il était scout et devenu enfant de chœur après avoir vu Little Richard à la télévision, jusqu’à la gloire qu’il a connu avec AC/DC.

"Pendant des années, Brian Johnson a tenté de se faire connaître au travers de nombreux groupes. Il est apparu dans l’émission Top of the Pops, a fait des tournées en Australie, et pourtant son "moment" lui semblait hors d’atteinte," peut-on lire dans le synopsis.

"Et puis, il a été invité à passer une audition pour le plus grand groupe de rock du monde. AC/DC était en crise après le décès tragique de son chanteur Bon Scott. Mais avec Brian, ils enregistreront leur chef-d’œuvre, Back in Black, qui deviendra l’album le plus vendu de tous les temps.

La tournée qui a suivi a rempli des stades entiers. Le "nouveau gars" du groupe avait enfin gagné sa place auprès des fans de la première heure d’AC/DC."

"Mais il devait y avoir un coup de théâtre dans cette histoire. En 2016, Brian a dû quitter le groupe quand il a appris qu’il avait des problèmes d’audition. Tout cela pour revenir triomphant dans le groupe qu’il aime en 2020 avec Power Up."

"Voici donc l’histoire d’une vie pleine de rebondissements dans laquelle Brian a su garder les pieds sur terre et n’a jamais perdu de vue ses racines."

Brian Johnson a participé ce 3 septembre au désormais légendaire concert hommage à Taylor Hawkins à Wembley. Pour l’occasion, Justin Hawkins (chanteur de The Darkness) était sur scène avec Brian Johnson et Lars Ulrich de Metallica pour interpréter le classique d’AC/DC, " Back in Black ".

Pendant la performance, Justin Hawkins a pris à son tour le micro mais s’est vu accusé par certains fans de " l’avoir volé " au chanteur d’AC/DC.