Les membres de ZZ Top nus dans le Rio Grande

ZZ Top est un groupe qui, comme pour beaucoup, m’a terriblement marqué, et mon aventure avec leurs disques a commencé avec le deuxième album.

Ce disque, c’est Rio Grande Mud. Pour moi, c’est l’une des pochettes les plus parlantes de l’histoire et il faut tout de même remonter le temps jusqu’en 1962. Je suis dans un magasin de disques à Londres et dans le bac des nouveautés, il y a ce disque.

Je n’avais jamais entendu parler de ce groupe au nom tellement bizarre et avec le fait de les voir nus dans le Rio Grande, je savais déjà quel genre de musique j’allais entendre. J’ai acheté le disque sans l’écouter. Je suis rentré chez moi et j’ai appris à ce moment-là qu’il y avait un premier album que j’ai vite été chercher. Et quatre mois après, le troisième sortait, avec le fameux morceau "La Grange".

C’est un disque très important parce que pour Billy Gibbons, le leader, c’est la première fois qu’en studio il a senti où il voulait aller musicalement avec son groupe. Autrement dit, le premier album était un peu bâclé, comme pour beaucoup de groupes d’ailleurs, et ce 2e disque reste très important pour lui. Le groupe n’est pas encore fort connu. Il n’y a qu’un single qui en sera extrait, c’est le morceau "Francine", qui arrivera péniblement à la 60ᵉ place dans les charts. Mais là n’était pas le but. Le groupe s’est fait connaître petit à petit, avec un boogie et un rock poussiéreux comme pas possible. Et là, ils n’étaient pas encore barbus.

Alors ce qui est intéressant aussi, c’est concernant le morceau "Just Got Paid", magnifique et très puissant. Billy Gibbons explique qu’en réalité, il était chez un ami. Il était bloqué parce qu’il pleuvait des cordes. Il ne savait pas où aller, il ne savait pas quoi faire. Il avait une guitare et il avait un disque avec lui, celui de Peter Green de Fleetwood Mac et son célèbre "Oh Well". Et c’est en écoutant ce titre et en essayant de le refaire qu’il est arrivé à ce morceau.

Mais en fait, d’où vient le nom ZZ Top ? Il y a eu beaucoup d’histoires à ce sujet, mais celle-ci est tout à fait réelle puisqu’elle vient du livre de Billy Gibbons : Il admirait un chanteur soul qui s’appelait ZZ Hill et comme l’idole blues de Billy Gibbons, c’était BB King, ils se sont dit au départ : "On va s’appeler ZZ King", mais cela ressemblait trop à BB King. Et comme pour Gibbons, BB King était au top du blues, c’est devenu tout simplement ZZ Top. Et en plus, dans les rayons des disquaires, c’est toujours facile à retrouver parce qu’il est classé en tout dernier lieu. C’est bien vu, hein ?