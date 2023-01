Les membres de Måneskin se sont mariés… ensemble !

Les membres de Måneskin se sont "mariés" lors d'une cérémonie à quatre pour célébrer la sortie de leur nouvel album, RUSH! (que nous vous avons présenté vendredi dernier sur Classic 21).

La fête des rockeurs italiens a eu lieu au Palazzo Brancaccio à Rome, en Italie. Les vainqueurs du concours Eurovision 2021 sont arrivés entièrement vêtus de blanc dans ce bâtiment du XIXe siècle.

Au cours cette cérémonie, les membres du groupe - Damiano, Victoria, Ethan et Thomas - ont chacun professé leur " loyauté éternelle les uns envers les autres ". La cérémonie a été présidée par le créateur de mode italien - et ancien directeur de la création de Gucci - Alessandro Michele, tandis que le chanteur et rappeur Machine Gun Kelly, les réalisateurs Baz Luhrmann et Paolo Sorrentino et les stars du football Paulo Dybala et Lorenzo Pellegrini faisaient partie des invités à ces "noces" très particulières.

Après avoir s'être jurés " fidélité l’un à l’autre pour toujours " tous les jours de leur vie ", les membres de Måneskin se sont échangés des bagues et des baisers avant de proposer aux invités présents un concert exclusif comprenant des morceaux du nouvel album RUSH!.

Un mariage évidement fictif qui était surtout un gros coup de com' organisé en partenariat avec une plateforme de streaming bien connue pour la sortie de leur nouveau disque.