Les membres Blink-182 imitent les Ramones dans la nouvelle vidéo de "Dance With Me"

"Dance With Me" est le quatrième single publié par le groupe et extrait de leur prochain album One More Time… Il suit 'Edging', 'One More Time' et 'More Than You Know'.

L’album à venir, One More Time…, a été enregistré entre la tournée de reformation du groupe et produit par Travis Barker. C’est la première fois que la formation classique de Blink – composée de Hoppus, DeLonge et Barker – sort un nouveau projet complet depuis Neighborhoods, sorti en 2011.

Tom DeLonge a quitté Blink-182 en 2015 pour se consacrer à la recherche extraterrestre et à son autre groupe, Angels & Airwaves. Pendant ce temps, Hoppus et Barker ont sorti California en 2016 et Nine en 2019 avec le guitariste Matt Skiba d’Alkaline Trio.

La sortie de One More Time… est prévue pour le 20 octobre via Colombia.