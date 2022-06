Les meilleurs spots de naturisme en Belgique

Il n’y a rien dans la loi qui interdit la nudité à proprement parler. Mais quand on se réfère à l’article 385 du code pénal, on constate que "quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros".

On peut donc en déduire que ce n’est pas la nudité en tant que telle qui constitue une infraction, mais bien l’outrage public aux bonnes mœurs. En Belgique, la nudité dans l’espace public sera traitée au cas par cas. Juges et forces de l’ordre se baseront sur le contexte, l’intention du nudiste et le public confronté pour interpréter les faits. Si le nudiste se déshabille dans le but de porter atteinte à l’ordre public, il y aura forcément des conséquences judiciaires.