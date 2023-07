Quoi de mieux pour se mettre dans le bain du True Crime à la sauce belge que l’affaire des tueries du Brabant ?

Dans ce podcast, Serge Hologne et une équipe de jeunes journalistes reviennent sur la série de meurtres violents qui ont marqué la Belgique entre 1982 et 1985. En 8 épisodes, ils tentent de faire la lumière sur cette affaire non résolue et étudient deux pistes intrigantes : celle des anciens gendarmes et la piste française.