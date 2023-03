Les meilleurs mots à taper dans Google pour un effet insolite

Flip a coin

Vous avez besoin de tirer à pile ou face, mais vous n’avez pas de pièce sous la main ? Pas de problème, Google est là pour vous aider. Tapez “Flip a coin” dans la barre de recherche, et le moteur lancera une pièce virtuelle dans les airs. Même chose si vous avez besoin de lancer un dé. Tapez “Roll a dice” et Google vous proposera même un dé paramétrable (de 4 à 20 faces).

Grogu

Google aime la pop culture. La preuve avec cette référence à la série The Mandalorian. En tapant “Grogu” (le nom de Baby Yoda dans la série), le personnage apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran. Il suffit de cliquer dessus pour une petite surprise. Vous pouvez également chercher le terme “cordyceps” et cliquer sur le champignon en bas de l’écran pour un easter egg en référence à la série The Last of Us.

Blink