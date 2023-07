Les meilleurs groupes de rap de l'histoire selon le magazine Billboard

Le magazine américain Billboard, a dévoilé sur son site, son classement complet des 50 meilleurs groupes de rap de l’histoire. Basé sur de nombreux critères comme le flow, les paroles, la longévité ou encore l’influence du groupe, ce sont les 10 dernières places de leur classement qui ont enfin été révélées après quelques semaines de suspense.

Alors, à qui le magasine décerne-t-il la première place ? C'est le groupe OutKast qui, selon Billboard, mériterait le titre de meilleur groupe de rap et le haut du classement. Il est suivi de près par Wu-Tang Clan et N.W.A, en deuxième et troisième position. On retrouve aussi le groupe RUN D.M.C en cinquième place, ou encore Salt-N-Pepa pour la huitième selon Billboard. Figure aussi sur cette liste, les groupes Sugarhill Gang ou encore The Pharcyde.