Les meilleurs dans une discipline sont-ils les meilleurs conseillers ?

Les chercheurs ont constaté que plus on est bon dans une discipline, plus on donne des conseils, mais ces conseils ne sont pas nécessairement bons. Comment expliquer cela ?

La première hypothèse serait que, quand on est extrêmement talentueux, c’est, bien souvent, parce que l’on développe une compétence de façon naturelle. On ne réfléchit donc pas à comment on développe cette compétence. On est incapable de formaliser les choses. C’est le cas par exemple si l’on joue au football depuis ses 5 ans, on ne sait pas bien expliquer, à 25 ans, comment on est arrivé à bien jouer.

La seconde hypothèse serait que lorsqu’on est un excellent performer, on a tendance à donner des milliers de conseils. La personne qui les reçoit est incapable de les digérer tous et ne va en prendre que quelques-uns, ce qui ne va pas nécessairement améliorer sa situation.

Et puis, il y a surtout le fait qu’on n’est pas nécessairement capable de verbaliser ses propres compétences. "Si vous êtes un excellent pianiste ou une excellente violoniste, il est très difficile de passer au stade verbal pour dire aux autres comment il faudrait faire pour arriver à leur talent", explique Pasquale Nardone.