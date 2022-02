Les meilleurs accords vin et chocolat selon un meilleur sommelier du monde

Porto Tawny 10 ans de Graham's

Pour accompagner ce type de délice, on puise dans des valeurs sûres, comme le Porto Tawny, une gamme de portos vieillis en fûts de chêne et qui sont à eux seuls des bonbons de gourmandises avec leur bouche suave et enveloppante. "Voici une association de couleur tout d'abord, une harmonie d'arômes également et une texture commune fondée sur le soyeux", propose le Meilleur sommelier du monde. A acheter chez Nicolas.